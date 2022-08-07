Газа, Палестина, 7 августа, 2022, 20:57 — ИА Регнум. Как минимум трое палестинцев погибли 7 августа в результате ракетного удара по городу Газа. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

(сс) Osps7 Бомбардировка сектора Газа израильскими ВВС

Удар был нанесен по улице Омара аль-Мухтара в центре населенного пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация в регионе резко обострилась после того, как 5 августа армия Израиля начала операцию «Рассвет» против группировки «Исламский джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).