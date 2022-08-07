Сообщается о гибели трёх палестинцев в центре города Газа
Газа, Палестина, 7 августа, 2022, 20:57 — ИА Регнум. Как минимум трое палестинцев погибли 7 августа в результате ракетного удара по городу Газа. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.
(сс) Osps7
Бомбардировка сектора Газа израильскими ВВС
Удар был нанесен по улице Омара аль-Мухтара в центре населенного пункта.
Как сообщало ИА REGNUM, ситуация в регионе резко обострилась после того, как 5 августа армия Израиля начала операцию «Рассвет» против группировки «Исламский джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).