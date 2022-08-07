Донецк, , 20:54 — REGNUM Город Макеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 7 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ Mil.gov.ua

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 20:00 — населенный пункт Орловка — населенный пункт Макеевка: выпущено семь снарядов калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 7 августа в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики выпустили по Макеевке еще пять снарядов калибра 152 мм.