Лондон, , 20:50 — REGNUM Политик Борис Джонсон, который ранее подал в отставку с поста премьер-министра Великобритании, продает дом в Лондоне за 1,6 млн фунтов. Об этом 7 августа сообщает газета Mirror.

Борис Джонсон Conservatives.com

«Борис и Кэрри Джонсон выставили на продажу лондонский таунхаус», — пишут журналисты издания.

Отмечается, что супруги купили дом с четырьмя спальнями в 2019 году за 1,2 млн фунтов. Именно тогда Борис Джонсон стал премьер-министром Великобритании.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава парламентского Комитета 1922 Грэм Брейди сообщил журналистам, что имя нового премьер-министра Великобритании станет известно 5 сентября.