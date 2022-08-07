Прага, , 20:44 — REGNUM Продолжение поставок оружия киевскому режиму и новые санкции против России не способствуют урегулированию кризиса на Украине. Об этом заявил экс-президент Чехии Вацлав Клаус газете Mladá fronta DNES, сообщает ТАСС.

Вацлав Клаус David Sedlecký

По его словам, западные страны проявляют односторонний подход к ситуации, следствием чего является односторонняя пропаганда, направленная в том числе против инакомыслящих.

Экс-президент отметил также отсутствие серьёзной дискуссии по поводу российских опасений из-за расширения НАТО, а также о враждебности Украины к России и к русскому национальному меньшинству.

«Не обсуждаются и аргументы о стремлении США после неудач в Ираке, Афганистане и Сирии добиться какого-то геостратегического успеха и заслужить репутацию и положение демиурга в современном мире», — отметил Вацлав Клаус.