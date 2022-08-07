Лондон, , 20:39 — REGNUM Лондонский «Вест Хэм Юнайтед» в матче первого тура Английской Премьер-лиги 2022/23 потерпел поражение от «Манчестер Сити» со счетом 0:2. Об этом 7 августа сообщает корреспондент

Форвард сборной Норвегии Эрлинг Брёут Холанд Werner100359

Оба гола в составе «горожан» забил 22-летний таранный форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд (36’ пенальти, 65’ Кевин де Брёйне), перешедший в «Манчестер Сити» в текущее летнее трансферное окно из дортмундской «Боруссии» за 60 миллионов евро. Стоит отметить, что этот матч стал для Холанда дебютным в составе клуба из Манчестера.

Составы команд:

«Вест Хэм»: Фабьянский (Ареоля, 29’), Джонсон, Крессуэлл, Зума, Цоуфал, Форналс (Ковентри, 90’), Соучек, Райс, Боуэн (Даунс, 90’), Лансини (Бенрахма, 57’), Антонио (Скамакка, 57’).

«Манчестер Сити»: Мораеш, Уокер, Аке, Диаш, Канселу, Гюндоган (Силва, 78’), Родри (Филлипс, 89’), Де Брёйне (Палмер, 88’), Грилиш, Фоден (Марез, 88’), Холанд (Альварес, 78’).