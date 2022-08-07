Лос-Анджелес, США, 7 августа, 2022, 20:36 — ИА Регнум. Актёр из США колумбийского происхождения Джон Легуизамо («Путь Карлито», «Мулен Руж», «Королевский гамбит») выступил против решения о назначении Джеймса Франко на роль Фиделя Кастро в фильме «Алина с Кубы». Публикацию он разместил 7 августа на своей странице в соцсети.

Цитата из видеоподкаста SiriusXM Джеймс Франко

«Как это всё еще происходит?» — задался вопросом Легуизамо в посте, обратив внимание подписчиков, что на одну из главных ролей в фильме про Латинскую Америку назначили не латиноамериканца. «У меня нет проблем с Франко, но он не латиноамериканец!» — заявил актёр. Он также посетовал, что сложно рассказать историю Фиделя Кастро, не превознося его.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что дочь Фиделя Кастро Алина Фернандес выразила удовлетворение по поводу того, что Джеймса Франко выбрали на роль её отца. Она, в частности, обратила внимание на то, что актёр имеет внешнее сходство с покойным кубинским лидером. При этом Фернандес отметила, что актёрский состав будущей картины «почти полностью латиноамериканский».