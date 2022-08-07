Москва, , 20:33 — REGNUM Россия находится в контакте с Кубой по вопросам тушения пожара на нефтехранилище. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Россия и Куба

Пожар в кубинской провинции Матансас начался после удара молнии в купол нефтехранилища, где находилось около 25 тыс. кубометров нефти. В результате есть погибшие и пропавшие без вести. Ликвидация огня продолжается уже несколько суток, в работах задействованы ВВС страны.

Власти Кубы в связи с этим запросили международную помощь. По словам Марии Захаровой, российский МИД и профильные службы находятся в постоянном контакте с кубинской стороной для координации возможных совместных действий и оказания необходимого содействия.

«В эти тяжелые для Кубы дни выражаем самые искренние слова поддержки кубинским друзьям, глубокие соболезнования и сочувствие родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в сообщении.

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