Газа, Палестина, 7 августа 2022, 20:25 — REGNUM Число погибших при бомбардировках израильской авиации по сектору Газа выросло до 26 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные минздрава палестинского анклава.
В числе погибших, как отмечается, 11 детей и четыре женщины. Ещё 311 человек получили ранения.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил о достижении целей операции «Рассвет». По его словам, смысла продолжать авиаудары по Газе уже нет.
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