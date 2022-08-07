Газа, Палестина, , 20:25 — REGNUM Число погибших при бомбардировках израильской авиации по сектору Газа выросло до 26 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные минздрава палестинского анклава.

Бомбардировка сектора Газа израильскими ВВС (сс) Osps7

В числе погибших, как отмечается, 11 детей и четыре женщины. Ещё 311 человек получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил о достижении целей операции «Рассвет». По его словам, смысла продолжать авиаудары по Газе уже нет.

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