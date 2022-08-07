Газа, Палестина, 7 августа, 2022, 20:25 — ИА Регнум. Число погибших при бомбардировках израильской авиации по сектору Газа выросло до 26 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные минздрава палестинского анклава.

(сс) Osps7 Бомбардировка сектора Газа израильскими ВВС

В числе погибших, как отмечается, 11 детей и четыре женщины. Ещё 311 человек получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил о достижении целей операции «Рассвет». По его словам, смысла продолжать авиаудары по Газе уже нет.