Донецк, 7 августа, 2022, 20:19 — ИА Регнум. Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) вновь обстреляли город Донецк в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 7 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19:25 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибра 155 мм. 19:30 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Кировский район): выпущено семь снарядов калибра 155 мм. 19:20 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено восемь снарядов калибра 155 мм. 19:45 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено 10 снарядов калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 7 августа в Народной милиции ДНР сообщили, что представители ВСУ выпустили более 250 снарядов и мин по территории республики с начала текущих суток.