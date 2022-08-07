Пекин, 7 августа, 2022, 20:15 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Китая Ван И отверг обвинения Вашингтона о том, что действия Пекина изменили статус-кво в Тайваньском проливе. По его словам, Тайвань никогда не был независимым государством, а обе стороны пролива принадлежат одной стране, сообщает агентство Синьхуа.

Nat КНР и Тайвань

При этом дипломат напомнил о совместном китайско-американском коммюнике 1978 года, в котором подчёркивается, что правительство КНР является единственной законной властью на территории всего Китая.

Однако в 2000 году американская сторона поставила свой «состряпанный в одностороннем порядке» Закон об отношениях с Тайванем выше трёх американо-китайских коммюнике.

«Разве это не изменило статус-кво? «Шесть гарантий», которые держались в секрете, в заявлении о политике одного Китая. Разве это не меняет статус-кво? Разве это не подрывает политику одного Китая?» — спросил Ван И.

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