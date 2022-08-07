Тайбэй, , 20:09 — REGNUM Сообщения о том, что боевой корабль ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) приблизился к побережью острова на расстояние менее 12 морских миль, не соответствуют действительности. Об этом 7 августа сообщили в оборонном ведомстве Тайваня.

КНР и Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

В распространённом Тайване заявлении сказано, что военно-морские силы острова внимательно следят за всеми китайскими кораблями, после того как 4 августа НОАК начала учения вокруг Тайваня.

«За этот период ни один корабль НОАК ни разу не заходил в наши территориальные воды», — сказано в сообщении.

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