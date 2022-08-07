Вашингтон, 7 августа, 2022, 19:54 — ИА Регнум. В сообществе геймеров развернулись дискуссии по поводу недавней утечке информации о бета-версии игры Diablo 4. Об этом 7 августа сообщает портал PC GamesN.

Иван Шилов ИА REGNUM Diablo IV

Основными для обсуждения на форумах компании Blizzard и платформе Reddit стали темы, касающиеся невозможности продажи уникального, легендарного и сетового (наборного) снаряжения и прочих торговых ограничений, а также «умной» добычи в духе Diablo 3.

Отметим, что у подходов, которые Blizzard реализует в игре, нашлись как сторонники, так и противники. Например, некоторые геймеры поддержали идею об ограничении торговли снаряжением, заявив, что «игры с торговой экономикой — это пожары на свалке», поскольку в них балом правят «боты и стримеры», скупающие всё снаряжение и контролирующие цены.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Blizzard предложило поклонникам франшизы нанести на их тела временные татуировки в обмен на доступ к бета-тестированию игры Diablo IV и цифровую копию релизной версии игры. Соответствующая акция пройдёт в США, Великобритании, Германии и Австралии.