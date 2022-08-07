Тегеран, 7 августа, 2022, 19:54 — ИА Регнум. Ядерное оружие не будет частью политической доктрины Ирана. Об этом 7 августа заявил глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян.

geralt Ядерный взрыв

Во время телефонного разговора с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем глава иранского МИД отметил, что на Ближнем Востоке необходимо создать зону, свободную от этого вида вооружения.

«Ядерному оружию нет места в политической доктрине Исламской Республики», — заявил глава МИД Ирана.