Донецк, , 19:52 — REGNUM Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустили более 250 снарядов и мин по территории Донецкой Народной Республики (ДНР) с начала текущих суток. Об этом 7 августа сообщает Народная милиция ДНР.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«За текущие сутки, по информации от СЦКК ДНР, противник (ВСУ) выпустил более 250 снарядов из реактивных систем залпового огня «Ураган» (оснащенных противопехотными минами ПФМ-1 «Лепесток»), ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм, а также 120-мм миномётов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские силовики обстреляли районы девяти населённых пунктов республики. По последним данным, в результате обстрелов один мирный житель получил ранения.

Как передавало ИА REGNUM, 7 августа в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что ВСУ обстреляли Зайцево, Новоселовку и Донецк.