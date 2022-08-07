Донецк, 7 августа, 2022, 19:52 — ИА Регнум. Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустили более 250 снарядов и мин по территории Донецкой Народной Республики (ДНР) с начала текущих суток. Об этом 7 августа сообщает Народная милиция ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«За текущие сутки, по информации от СЦКК ДНР, противник (ВСУ) выпустил более 250 снарядов из реактивных систем залпового огня «Ураган» (оснащенных противопехотными минами ПФМ-1 «Лепесток»), ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм, а также 120-мм миномётов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские силовики обстреляли районы девяти населённых пунктов республики. По последним данным, в результате обстрелов один мирный житель получил ранения.

Как передавало ИА REGNUM, 7 августа в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что ВСУ обстреляли Зайцево, Новоселовку и Донецк.