Лондон, , 19:47 — REGNUM Лондонский «Вест Хэм Юнайтед» выставил на трансфер 24-летнего экс-полузащитника московского ЦСКА Николу Влашича. Об этом 7 августа сообщил итальянский журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Twitter.

Влашич в окружении защитников Урала Алексей Колчин. © ИА REGNUM

По информации источника, главный тренер «молотобойцев» Дэвид Мойес больше не рассчитывает на футболиста сборной Хорватии.

В прошедшем сезоне Никола Влашич принял участие в 19 турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых смог отметиться лишь одним забитым мячом в ворота «Уотфорда».

За ЦСКА Никола Влашич выступал в период с 2018 по 2021 годы. 31 августа 2021 года «Вест Хэм» выкупил у «красно-синих» контракт хорватского футболиста за 30 миллионов евро. Соглашение Влашича с английским клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.