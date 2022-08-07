Киев, 7 августа, 2022, 19:56 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об учреждении медали «За оборону Украины». Об этом сообщается на официальном сайте президента Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Многие пользователи социальных сетей и мессенджеров обратили внимание, что на лицевой стороне награды присутствуют орнамент из мечей, имеющий большой сходство со свастикой.

На лицевой стороне изображен трезубец на фоне характерно скрещенных мечей, которые образуют собой стилизованную свастику.

По официальной версии Киева эта награда будет вручаться военнослужащим, принимавшим участие в обеспечении обороны Украины.