Донецк, , 19:42 — REGNUM В результате обстрела Кировского района Донецка со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадала мирная жительница. Об этом 7 августа сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

Скорая помощь

«В результате артиллерийского обстрела Кировского района с позиций украинских боевиков ранение получила мирная жительница 1974 года рождения», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 7 августа в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики обстреляли Киевский район Донецк ракетами с минами «Лепесток».