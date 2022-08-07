Берлин, , 19:42 — REGNUM Европа ищет по всему миру замену российскому газу и создаёт огромную конкуренцию на рынке. В результате необходимого топлива могут лишиться развивающиеся страны, что может спровоцировать у них энергетический кризис, пишет немецкое издание Handelsblatt.

СПГ-танкер (сс) Ken Hodge

По мнению аналитиков, причиной кризиса являются действия членов Евросоюза. Компании в странах третьего мира оказались не в состоянии закупать сжиженный газ по ценам, которые резко подскочили из-за европейцев.

Вице-президент компании Shell Стив Хилл назвал ситуацию в Южной Азии критической. Представители Бангладеш уже обвинили европейские страны в том, что те перекупают СПГ и «погружает во тьму» миллионы людей в развивающихся странах.

Добавим, что перспективы самой Европы также оценивается крайне пессимистично. Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Финляндии Саули Ниинистё предрёк в странах ЕС экономический спад.

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