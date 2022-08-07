Самара, , 19:39 — REGNUM Центральный защитник московского Роберто Фернандес признан лучшим игроком матча четвертого тура Мир Российской Премьер-лиги сезона 2022/23 «Крылья Советов» — «Динамо» (Москва) (0:2). Об 7 августа этом сообщает авторитетный портал WhoScored.

«Динамо» Алексей Колчин © ИА REGNUM

22-летний парагвайский защитник, получивший оценку 8.48 по версии WhoScored, во встрече с «Крыльями Советов» отметился победным забитым мячом и двумя успешными отборами. Точность передач Роберто Фернандеса составила 91%.

За «Динамо» Роберто Фернандес выступает с 26 июля 2022 года после перехода из парагвайского клуба «Гуарани» за 3 миллиона евро. Соглашение защитника с московским клубом рассчитано на пять лет до конца сезона 2026/27.