Лос-Анджелес, США, 7 августа, 2022, 19:34 — ИА Регнум. Известный режиссёр и «король гиков» Кевин Смит раскритиковал руководство кинокомпании Warner Bros. за решение о закрытии проекта кинокомикса «Бэтгёрл». Об этом 7 августа сообщает портал Screen Rant.

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На своём видеоресурсе кинематографист опубликовал ролик, в котором заявил, что действия Warner Bros. выглядят «невероятно плохо», даже если фильм был полной ерундой. «И я гарантирую вам, что это не так. Режиссеры, снявшие этот фильм, сняли пару эпизодов «Мисс Марвел», и это было чертовски замечательное шоу», — подчеркнул Смит. Он обратил внимание на информацию в СМИ, согласно которой Warner Bros. решила, что картина недостаточно хороша для проката в кинотеатрах.

«Она выглядела слишком дешево, потому что это был фильм за $90 млн». Как сделать дешево выглядящий чёртов фильм за $90 млн?», — выразил недоумение режиссёр, задавшись вопросом о том, почему зрители не могут увидеть «Бэтгёрл», если кинокомикс выглядит «лучше, чем эпизод чёртовой «Стрелы» (сериал DC — ИА REGNUM)». Смит отметил, что, по его мнению, за решением Warner Bros. стоит нечто большее, чем просто желание сэкономить пару десятков миллионов долларов.

Отметим, что ранее генеральный директор Warner Bros. Дэвид Заслав выступил в защиту решения кинокомпании. Согласно его заявлению руководство Warner Bros. посчитало, что прокат картины не окупит даже четверть стоимости её производства.