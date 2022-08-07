Самара, 7 августа, 2022, 19:29 — ИА Регнум. Московское «Динамо» одержало уверенную победу над самарскими «Крыльями Советов». Матч четвертого тура чемпионата России по футболу, проходивший в Самаре на стадионе «Самара Арена», завершился со счетом 0:2. Об этом 7 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Колчин ИА REGNUM «Динамо»

Первый мяч на 13-й минуте встречи забил 22-летний парагвайский защитник Роберто Фернандес после передачи Луки Гагнидзе — 0:1. Этот мяч стал для футболиста первым в составе московского клуба после перехода из «Гуарани» в текущее летнее трансферное окно за 3 миллиона евро. На 60-й минуте воспитанник «Динамо» Вячеслав Грулев удвоил преимущество гостей — 0:2.

Желтые карточки получили Максим Витюгов, Роберто Фернандес, Лука Гагнидзе и Сергей Паршивлюк. На матче работала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым. Ассистенты главного судьи — Адам Петросян и Андрей Гурбанов.

Эта победа стала для «Динамо» второй в текущем сезоне. Московский клуб, набрав восемь очков, поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» с четырьмя очками остались на десятой позиции.