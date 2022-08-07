Сочи, Краснодарский край, , 19:25 — REGNUM Футбольный клуб «Сочи» в матче четвертого тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 сыграет с «Пари Нижним Новгородом». Игра пройдет в Сочи на стадионе «Фишт», а стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. Об этом 7 августа сообщил корреспондент

Вратарь ФК «Пари НН» Артур Нигматулин Дарья Драй © ИА REGNUM

Стартовые составы команд:

«Сочи»: Денис Адамов, Ваня Дркушич, Артем Мещанинов, Артем Макарчук, Ибрагима Цаллагов, Сергей Терехов, Артур Юсупов, Викториен Ангбан, Георгий Мелкадзе, Кристиан Нобоа, Владислав Сарвели.

Главный тренер: Вадим Гаранин.

«Пари НН»: Артур Нигматуллин, Илья Агапов, Виктор Александров, Иброхимхалил Юлдашев, Кирилл Гоцук, Илья Берковский, Альберт Шарипов, Даниил Корнюшин, Николай Калинский, Тимур Сулейманов.

Главный тренер: Михаил Галактионов.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Антоном Фроловым. Ассистенты главного судьи — Дмитрий Сафьян и Алексей Воронцов. Резервный арбитр — Александр Машлякевич.