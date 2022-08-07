Оренбург, 7 августа, 2022, 19:18 — ИА Регнум. В стационарах Оренбургской области к 7 августа находятся 53 пациента с COVID-19. Об этом информирует региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По сравнению с 6 августа их стало больше на одного человека. Четверо граждан находятся в тяжёлом состоянии. При этом нет подключенных к аппаратам ИВЛ.

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировали 218 790 случаев заражения коронавирусом. Вылечился 213 451 пациент А скончались от ковида 4027 граждан.