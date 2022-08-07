Мадрид, , 19:16 — REGNUM Один человек погиб от травм, полученных во время забега с быками в испанском муниципалитете Сонеха. Об этом сообщила мэрия муниципального образования.

Рога Бык

«Мы вынуждены сообщить ужасную новость о смерти молодого человека, который в прошлую пятницу получил серьезную травму из-за удара быка», — сказано в сообщении.

Из-за этого происшествия в муниципалитете объявлен траур до 9 августа.

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