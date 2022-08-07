Лондон, 7 августа, 2022, 19:11 — ИА Регнум. Лондонский «Челси» договорился с «Ред Булл Лейпцигом» о продаже 26-летнего форварда сборной Германии Тимо Вернера. Об этом 7 августа сообщил итальянский журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте.

Granada Тимо Вернер

Стоит отметиться, что этот трансфер станет первой продажей «Челси» в текущее летнее трансферное окно. Ранее клуб бесплатно покинули Антонио Рюдигер и Андреас Кристенсен, а также нападающий Ромелу Лукаку, который перешел в «Интер» на правах аренды.

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Тимо Вернер принял участие в 21 туре регулярного чемпионата, в котором отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей. В рамках Лиги чемпионов УЕФА на счету немца 6 (4+2) очков по системе гол+пас в пяти встречах.