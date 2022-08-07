Рамалла , 7 августа, 2022, 19:14 — ИА Регнум. Палестинская группировка «Исламский джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выдвинула ряд условий прекращения огня. Об этом 7 августа сообщил член политбюро движения Анвар Таха в эфире телеканала «Аль-Джазира».

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"У нас есть условия прекращения огня, в первую очередь — освобождение Бассама ас-Саади (один из лидеров группировки — прим. ИА REGNUM)», — сказал Таха.

Ещё одним условием прекращения обстрелов территории Израиля он назвал прекращение судебного преследования членов группировки.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация в регионе резко обострилась после того, как 5 августа армия еврейского государства начала операцию «Рассвет» против группировки «Исламский джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).