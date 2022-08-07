Донецк, 7 августа, 2022, 19:03 — ИА Регнум. Населенные пункты Зайцево, Новоселовка и Донецк в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 7 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) пресс-служба 56-й отдельной мотопехотной бригады (Украина) Обстрел ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 17:30 — населенный пункт Майорск — населенный пункт Зайцево: выпущено 15 мин калибра 120 мм; 18:10 — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Новоселовка: выпущено 20 мин калибра 120 мм; 18:45 - населенный пункт Первомайское – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено пять снарядов калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 7 августа в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики выпустили по Донецку еще десять снарядов.