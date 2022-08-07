Лос-Анджелес, США, , 19:00 — REGNUM Режиссёр Кристофер Маккуорри во время очередного интервью объяснил, что означает название последнего фильма «Миссия невыполнима». Об этом 7 августа сообщает портал Comicbook.

Том Круз Цитата из к/ф «Миссия невыполнима: Последствия». Реж. Кристофер МакКуорри. 2018. США, Китай, Франция, Норвегия, Великобритания

Седьмая картина франшизы получила англоязычное название Dead Reckoning, которое российские порталы перевели как «Смертельная расплата». «Когда я придумал название, я знал, что оно больше применимо ко второй части, чем к первой (имеются в виду виду восьмая и седьмая картины серии — ИА REGNUM)«, — сказал Маккуорри, добавив, что в итоге название решили оставить для обеих картин. Кинематографист пояснил, что первоначальное название для седьмой части больше походило на название «Миссия невыполнима: Протокол Фантом», поскольку имело отношение к «чрезвычайно правительственной мере с катастрофическими последствиями».

«К тому времени, когда мы дошли до конца первой части, это вылилось в совершенно иной набор обстоятельств, которые фигурируют во второй части, а не в первой. Таким образом, это слово больше не подходило бы для названия первой части», — отметил режиссёр. Как рассказал Маккуорри, название Dead Reckoning изначально тоже всё равно не подходило для седьмой части, но в ходе работы над сценариями фильмов оно получало всё более и более глубокое значение. Он отметил, что зрители увидят, какое отношение это название будет иметь к сюжетным линиям каждого персонажа.

Напомним, создатели нового фильма франшизы решили разделить его на две части. Премьера картины «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть 1» состоится в США 14 июля 2023 года.

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