Тель-Авив, Израиль, , 18:57 — REGNUM Продолжать операцию вооруженных сил (ВС) Израиля «Рассвет» против палестинских исламистов в секторе Газа смысла нет, так как она достигла своих целей. Об этом, как передает 13-й канал израильского телевидения, заявил 7 августа премьер-министр Израиля Яир Лапид на встрече с главами южных муниципалитетов страны.

ВВС Израиля The Israel Project

«Цели (операции «Рассвет») были достигнуты, — сказал он. — Смысла продолжать операцию нет».

Как передавало ИА REGNUM, 5 августа ВС Израиля начали операцию «Рассвет» против палестинских исламистов в секторе Газа, в рамках которой военные наносят удары по целям в анклаве.