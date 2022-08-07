Нью-Дели, , 18:49 — REGNUM Запуск ракеты-носителя SSLV-D1 Индийской организацией космических исследований (ISRO) 7 августа со спутниками на борту завершился неудачей. Об этом сообщается на странице организации в Twitter.

Индия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Как отмечается, ракета вывела спутники на эллиптическую орбиту вместо круговой, в связи с чем спутники невозможно использовать. В ведомстве создадут комитет, которому представить установить причины неудачи.

«Комитет проведёт анализ и вынесет рекомендации», — говорится в сообщении.

Добавим, что ракета была запущена с космодрома на острове Шрихарикота. Он должен был вывести на орбиту два спутника — студенческий и спутник наблюдения Земли.