Херсон, Украина, , 18:48 — REGNUM Временно исполняющий обязанности главы администрации Херсонской области Сергей Елисеев поздравил железнодорожников региона с профессиональным праздником.

Железная дорога Иван Шилов, ИА REGNUM

«Степень важности вашей работы для людей и страны необычайно высока. В наш век высоких технологий железные дороги продолжают быть главным видом внутреннего транспорта, превосходящим остальные виды по объёму и дальности перевозок», — говорится в обращении Сергея Елисеева к работникам отрасли.