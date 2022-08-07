Херсон, Украина, 7 августа 2022, 18:48 — REGNUM Временно исполняющий обязанности главы администрации Херсонской области Сергей Елисеев поздравил железнодорожников региона с профессиональным праздником.
«Степень важности вашей работы для людей и страны необычайно высока. В наш век высоких технологий железные дороги продолжают быть главным видом внутреннего транспорта, превосходящим остальные виды по объёму и дальности перевозок», — говорится в обращении Сергея Елисеева к работникам отрасли.
«Днём и ночью, в жару и холод, сквозь песчаные бури и снежные заносы вы проводите тяжёлые товарные составы и комфортабельные пассажирские поезда туда, где их грузы нужнее всего, а пассажиров сильнее всего ждут. Вы, машинисты и обходчики, диспетчера и начальники станций, проводники, кондуктора, кассиры и специалисты всех прочих профессий, работаете не жалея сил и здоровья, чтобы стальные артерии рельсов надёжно соединяли все регионы нашей огромной Родины. Сейчас вам, уважаемые сотрудники «Херсонской железной дороги», выпала важнейшая задача — связать Херсонскую область с остальной частью России. Херсонщина надёжно утвердиться в её составе когда поезда пойдут на юг — в Крым. Совершенно уверен, что благодаря вашей самоотверженности и профессионализму это случится в ближайшее время. С праздником вас!», — подчеркивается в обращении временно исполняющего обязанности главы администрации Херсонской области.