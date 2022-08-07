Херсон, 7 августа, 2022, 18:48 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности главы администрации Херсонской области Сергей Елисеев поздравил железнодорожников региона с профессиональным праздником.

Иван Шилов, ИА REGNUM Железная дорога

«Степень важности вашей работы для людей и страны необычайно высока. В наш век высоких технологий железные дороги продолжают быть главным видом внутреннего транспорта, превосходящим остальные виды по объёму и дальности перевозок», — говорится в обращении Сергея Елисеева к работникам отрасли.