7 августа 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили сообщение агентства Reuters о том, что правозащитная организация Amnesty International, ранее обнародовавшая доклад о том, что вооруженные силы Украины нарушают международное гуманитарное право и правила ведения войны, извинилась за «страдания и гнев», которые доклад мог вызвать.

Мирослава Романенко, , 18:52 — REGNUM Правозащитная организация Amnesty International, ранее обнародовавшая доклад о том, что вооруженные силы Украины нарушают международное гуманитарное право и правила ведения войны, извинилась за «страдания и гнев», которые мог вызвать доклад. Об этом 7 августа со ссылкой на пресс-службу организации сообщает агентство Reuters.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«Хотя мы не отказываемся от выводов из доклада, мы сожалеем о вызванной докладом боли», — говорится в сообщении.

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Новость обсудили в мессенджере Telegram.

«Извините Amnesty International за то, что сказала краем рта правду, она больше не будет», — отреагировал Vladimir V.

«Скоро они вообще от доклада своего откажутся. Типа сервер взломали русские хакеры», — предположил один из участников обсуждения.

«Главное, голову в песок, а то очень страшно жить», — добавил Val.

«Вооружённые силы призваны защищать мирное население. А не прикрываться им. Прикрываясь им, мирное население получает несоизмеримо больший ущерб, и поэтому это осуждается. И теперь проплаченное СМИ извиняется перед марионеточным правительством за то, что вступились за мирное население. Очень странно», — отметил Alexandro.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Культурненько… сперва под дых, а затем: извиняйте…» — смеется Миша Р.

«Они не извиняются. У англосаксов нет в языке слова, означающего «извините» с корнем «вина». Они могут только сожалеть. Ну типа США сожалеют, что бомбили Хиросиму и Нагасаки… Так и тут, никто и не думал извиняться. Очередная зрада (предательство — М. Р.), на самом деле», — подчеркнула еще одна участница обсуждения.

«Ну по сути они вовсе не прогнулись. Это звучит как: мы искренне сожалеем, что вам неприятно слушать правду, что вам так больно ее узнавать, но от своих слов мы не отказываемся, потому что они подтверждены фактами… Что не так?» — не понимает Natalie B.

«То есть боль украинцев, жителей Донбасса, которым военные ВСУ говорили: «мы вам не защитники, мы вам каратели», — это ерунда? А вот узнать об этом другим украинцам — это настоящая боль? Да. Дела…» — задумалась Инна.

«Дерьмократия «свободного мира», она теперь такая…» — добавила Anna.

«А правда она такая, болезненная, если ею насильно глаза промывать», — с сарказмом отреагировал Flowerswood.

«Дожили! Теперь надо извиняться за то, что говоришь правду!» — не понимает A. D.

«Сейчас украинцы им подробно расскажут, куда надо идти с вот этими вот извинениями», — с юмором написал Марк М.

«Беспокоятся об их ментальном здоровье. Просто какой-то идиотизм», — пишет Snezhana S.

«Они-то извинились за «причиненную боль», но от своих выводов не отказались. Высший пилотаж англосаксонской дипломатии, не подкопаешься», — подытожила Anastasia.

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