В Великобритании винят Россию в снижении возможности подготовки пилотов
Лондон, 7 августа, 2022, 18:27 — ИА Регнум. В Великобритании снизились возможности подготовки пилотов для полетов на истребителях. Об этом 7 августа сообщает телеканал Sky News.
Иван Шилов ИА REGNUM
Великобритания
По данным британского СМИ это произошло по причине того, что после начала спецоперации России на Украине Лондон направил самолеты к восточным границам НАТО.
Также телеканал сообщил, что возможности подготовки летчиков оказались в состоянии кризиса из-за неисправной авиации, а также нехватке опытных инструкторов.