Лондон, 7 августа, 2022, 18:27 — ИА Регнум. В Великобритании снизились возможности подготовки пилотов для полетов на истребителях. Об этом 7 августа сообщает телеканал Sky News.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

По данным британского СМИ это произошло по причине того, что после начала спецоперации России на Украине Лондон направил самолеты к восточным границам НАТО.

Также телеканал сообщил, что возможности подготовки летчиков оказались в состоянии кризиса из-за неисправной авиации, а также нехватке опытных инструкторов.