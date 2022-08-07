Донецк, , 18:25 — REGNUM В Донецкой Народной Республике (ДНР) повреждено здание администрации поселка Гольмовский в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины. Об этом 7 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

«Поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины городов республики: … прямое попадание в Гольмовскую поселковую администрацию», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 7 августа в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики выпустили по Гольмовскому еще шесть мин калибра 120 мм.