Тюмень, 7 августа, 2022, 18:24 — ИА Регнум. В Тюменской области за весь период пандемии обнаружили уже 195 005 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает 7 августа оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Новых случаев было зафиксировано 287. При этом выздоровели уже 189 149 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области резко выросла суточная выявляемость ковида. В то же время в больницах нет пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ.