В Тюменской области выявили уже более 195 тыс. ковид-пациентов
Тюмень, 7 августа, 2022, 18:24 — ИА Регнум. В Тюменской области за весь период пандемии обнаружили уже 195 005 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает 7 августа оперштаб.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
Новых случаев было зафиксировано 287. При этом выздоровели уже 189 149 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области резко выросла суточная выявляемость ковида. В то же время в больницах нет пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ.