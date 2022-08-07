Нижний Новгород, 7 августа, 2022, 18:20 — ИА Регнум. В воскресенье, 7 августа, в Нижнем Новгороде состоялся главный гастрономический баттл года — «Школьная кулинарная битва» Российского движения школьников.

Анастасия Полозкова, ИА REGNUM Сырники

Уже второй год активисты РДШ принимают участие в самом масштабном гастрономическом фестивале «Да, шеф!», организатором которого является российский шеф-повар, известный телеведущий и ресторатор, амбассадор Всероссийского проекта РДШ «Шеф в школе» Константин Ивлев. В новом сезоне своё кулинарное искусство на главной сцене продемонстрировали команды из 8 регионов России. Дети вместе со школьными поварами боролись за звание лучших в приготовлении сырников.

«Здоровье детей — одно из приоритетных задач нашего общества. Качественное и сбалансированное питание очень важно для растущего организма, ведь как известно «мы — это то, что мы едим». Конкурс «Школьная кулинарная битва» — это яркий праздник вкуса от Российского движения школьников. Мероприятие популяризирует увлечение детей кулинарией и привлекает внимание взрослых к проблеме питания в школе. Крайне важно прислушиваться к мнению школьников в этом вопросе, уделять особое внимание не только качеству блюд, но и их разнообразию – это позволит детям оставаться активными и энергичными на протяжении всего учебного дня» , — отметила исполнительный директор РДШ Марина Мокшина.

Изобретательное оформление, вкус, использование современных кулинарных трендов — вот главные критерии, по которым судьи оценивали кулинарные работы школьников.

Победителями битвы кулинаров стали:

3 место — Команда «А можно добавки?», МОУ «Ялгинская СОШ»

Серебрякова Анастасия (ученик)

Терентьева Кристина Олеговна

(Республика Мордовия)

2 место — Команда КБОН, МБУДО-РДДИЮ

Абакумова Варвара (ученик)

Жарова Людмила Владимировна

(Саратовская область)

1 место — Команда «Мужская кухня», ОАНО «Школа 360»

Васильков Савелий (ученик)

Кравцов Владимир Анатольевич

(Рязанская область)

«У направления «Шеф в школе» Российского движения школьников, на мой взгляд, есть 2 основные задачи. Во-первых, мы все хотим сделать еду для детей в школе такой, которую они хотят и будут есть, и кто как не дети точно смогут сказать — какая же еда им нужна. Во-вторых — это профориентация. Появление этого проекта порадовало и детей, и их родителей. Многие нижегородские ребята стали его участниками. РДШ объединило еще больше детей, которые хотят помогать и развивать это направление. Проект «Шеф в школе» — это формирование здорового образа жизни, культуры питания. В прошлом году совместно с Константином Ивлевым и РДШ было составлено школьное меню завтраков, и в нижегородской области есть школы, которые его используют. Надеюсь, что проект «Шеф в школе» и дальше будет активно развиваться, поскольку он нужен, полезен и экологичен», — сказала Ольга Петрова , министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.

На кулинарной площадке РДШ каждый желающий мог научиться готовить прохладительные коктейли, национальные блюда народов России, расписывать пряники съедобными красками, освоить художественную резьбу по фруктам и овощам, а также пройти опрос о качестве питания в школах. Гостей ждали кулинарные мастер-классы, кибертурнир по кулинарной игре Overcooked, интерактивы, призы и многое другое.