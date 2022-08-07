Бейрут, 7 августа, 2022, 18:13 — ИА Регнум. Сухогруз Razoni, на борту которого первая партия украинского зерна, вывезенная из страны после 24 февраля 2022 года, изменил маршрут. Об этом 7 августа сообщил министр общественных работ и транспорта Ливана Али Хамия.

Кукуруза

Высокопоставленный ливанский госслужащий также предположил, что капитан судна ждет указаний о новом пункте назначения.

«Судно Razoni, отправившееся из порта Одессы с грузом кукурузы, которое, по слухам, должно был прибыть в порт Триполи в Ливане, до прибытия в первоначально объявленный пункт назначения меняет курс. Данные указывают на то, что оно ожидает указаний об определении своего нового пункта назначения», — отметил Хамия.