Вашингтон, 7 августа 2022, 18:12 — REGNUM Американские конгрессмены Лорен Боберт и Марджори Тейлор Грин раскритиковали поставки оружия на Украину.
Политики сослались на расследование телеканала CBS, в котором журналисты установили, что часть американской военной помощи Украине не доходит до получателей.
«Все факты налицо: большая часть помощи — мошенничество», — написала в соцсети Лорен Боберт.
Грин, в свою очередь, добавила, что речь никогда не шла об украинском народе.
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