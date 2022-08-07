Вашингтон, 7 августа, 2022, 18:12 — ИА Регнум. Американские конгрессмены Лорен Боберт и Марджори Тейлор Грин раскритиковали поставки оружия на Украину.

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Политики сослались на расследование телеканала CBS, в котором журналисты установили, что часть американской военной помощи Украине не доходит до получателей.

«Все факты налицо: большая часть помощи — мошенничество», — написала в соцсети Лорен Боберт.

Грин в свою очередь добавила, что речь никогда не шла об украинском народе.

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