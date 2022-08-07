Пекин, , 18:07 — REGNUM США спланировали визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, чтобы создать кризис и нарастить своё военное присутствия в регионе. Об этом 7 августа заявил министр иностранных дел Китая Ван И.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, США зачастую сами создают проблему, чтобы потом использовать её для реализации своих стратегических замыслов.

«Имеются признаки, которые свидетельствуют о том, что США при планировании необъявленного визита Пелоси опять пустили в ход старый трюк и в настоящее время пользуются возможностью для наращивания военного присутствия в регионе, это требует от всех сторон проявления настороженности и оказания решительного противодействия», — заявил глава МИД КНР.

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