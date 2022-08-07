Манчестер, Великобритания, , 18:05 — REGNUM «Манчестер Юнайтед» под руководством нидерландского специалиста Эрика тен Хага начал сезон Английской Премьер-лиги 2022/23 с поражения от «Брайтона». Основное время матча, проходившего в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд», завершилось со счетом 1:2.

Забитыми мячами в составе «чаек» отметился 31-летний немецкий хавбек Паскаль Гросс (30’ Дэнни Уэлбек, 39’). На экваторе второй половины полузащитник «Брайтона» и сборной Аргентины Алексис МакАллистер сократил отставание «красных дьяволов» в счете, срезав мяч в свои ворота — 1:2.

Составы команд:

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Далот, Мартинес, Магуайр, Шоу (Маласия, 90’), Фред (Роналду, 53’), Мактоминей (ван де Бек, 78’), Фернандеш (Гарначо, 90’), Рэшфорд, Санчо (Эланга, 90’), Эриксен.

«Брайтон»: Санчес, Уэбстер, Данк, Вельтман, Троссард (Лэмпти, 76’), Марч (Колвилл, 90’), МакАллистер, Гросс, Лаллана (Мвепу, 76’), Уэлбек (Ундав, 90’), Кайседо.

«Брайтон», одержав первую победу в сезоне и набрав три очка, поднялся на пятую позицию в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Юнайтед» без очков опустился на 15-е место.