Пекин, , 18:02 — REGNUM Власти США организовали визит спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси для провоцирования кризиса и наращивания военного присутствия в регионе. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И, сообщает ТАСС.

КНР и Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, Вашингтон старается сначала создать проблему, а потом использовать её для достижения своих стратегических задач.

«Имеются признаки, которые свидетельствуют о том, что США при планировании необъявленного визита Пелоси опять пустили в ход старый трюк и в настоящее время пользуются возможностью для наращивания военного присутствия в регионе», — отметил он.

По словам дипломата, ответные действия КНР по защите своего суверенитета являются справедливыми, соразмерными и легитимными.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководство Народно-освободительной армии Китая заявило, что будет проводить учения у берегов Тайваня на регулярной основе.

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