Москва, , 09:10 — REGNUM В Хамовническом суде Москвы приняты решения о признании недостоверными сведений, порочащих честь, достоинство, деловую репутацию, размещенных в ряде ТГ-каналов и интернет-изданиях об Ильнаре Мирсияпове.

Суд bloomsberries

Бывший высокопоставленный менеджер ПАО «Интер РАО», а ныне заместитель руководителя секретариата первого вице-премьера был вынужден обратиться в суд с заявлениями о признании распространенных в ТГ-каналах и на интернет-сайтах сведений, не соответствующими действительности в порядке, предусмотренном п.8 ст.152 ГК РФ, так как, по его мнению, данная информация порочила его честь, достоинство и деловую репутацию. Мирсияпов заявил, что не совершал никаких незаконных действий и правонарушений, как и не принимал участия в тех преступных деяниях, которые ему приписывались.

Изучив материалы дела, суд признал, что в соответствии со ст. 152 ГК РФ гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности. В соответствии с п. 7 постановления пленума Верховного суда РФ №3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц», по делам данной категории необходимо иметь в виду, что обстоятельствами, имеющими в силу статьи 152 ГК РФ значение для дела, являются: факт распространения сведений об истце (заявителе), порочащий характер этих сведений и несоответствие их действительности.

Не соответствующими действительности сведениями являются утверждения о фактах или событиях, которые не имели места в реальности во время, к которому относятся оспариваемые сведения.

Порочащими, в частности, являются сведения, содержащие утверждения о нарушении гражданином или юридическим лицом действующего законодательства, совершении нечестного поступка, неправильном, неэтичном поведении в личной, общественной или политической жизни, недобросовестности при осуществлении производственно-хозяйственной и предпринимательской деятельности, нарушении деловой этики или обычаев делового оборота, которые умаляют честь и достоинство гражданина или деловую репутацию гражданина либо юридического лица.

Актуальным оказалось также и положение постановления пленума Верховного суда РФ «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц» о том, что судебная защита чести, достоинства и деловой репутации лица, в отношении которого распространены не соответствующие действительности порочащие сведения, не исключается также в случае, когда невозможно установить лицо, распространившее такие сведения (например, при направлении анонимных писем в адрес граждан и организаций либо распространении сведений в сети Интернет лицом, которое невозможно идентифицировать). Дело в том, что ни один из ответчиков в суд не явился, а в ряде случаев оказалось не возможным даже установить данных анонимов.

В итоге судами с привлечением судебной экспертизы были исследованы обстоятельства и доводы СМИ и сведения, распространенные ими в заказных статьях, были признаны недостоверными.

11 мая 2022 года Хамовнический районный суд Москвы признал сведения, размещенные в телеграм-каналах и перепечатанные в интернет-изданиях не соответствующими действительности и предписал прекратить их распространение на территории Российской Федерации. А ранее — 4 марта 2022 года — тот же суд также признал не соответствующими действительности, порочащими честь и достоинство Мирсияпова И. И. сведения, распространенные в сети Интернет на различных сайтах в 2021 и 2022 гг. и предписал удалить указанные сведения, как недостоверные.