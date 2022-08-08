Москва, 8 августа, 2022, 09:10 — ИА Регнум. В Хамовническом суде Москвы приняты решения о признании недостоверными сведений, порочащих честь, достоинство, деловую репутацию, размещенных в ряде ТГ-каналов и интернет-изданиях об Ильнаре Мирсияпове.

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Ильнар Мирсияпов, бывший высокопоставленный менеджер ПАО «Интер РАО», а ныне заместитель руководителя секретариата первого вице-премьера был вынужден обратиться в суд с заявлениями о признании распространенных в ТГ-каналах и на интернет-сайтах сведений, не соответствующими действительности в порядке, предусмотренном п.8 ст.152 ГК РФ, так как, по его мнению, данная информация порочила его честь, достоинство и деловую репутацию. Ильнар Мирсияпов заявил, что не совершал никаких незаконных действий и правонарушений, как и не принимал участия в тех преступных деяниях, которые ему приписывались.

Изучив материалы дела, суд признал, что в соответствии со ст. 152 ГК РФ Ильнар Мирсияпов вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности. В соответствии с п. 7 постановления пленума Верховного суда РФ №3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц», по делам данной категории необходимо иметь в виду, что обстоятельствами, имеющими в силу статьи 152 ГК РФ значение для дела, являются: факт распространения сведений об истце (заявителе), порочащий характер этих сведений и несоответствие их действительности.

Актуальным оказалось также и положение постановления пленума Верховного суда РФ «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц» о том, что судебная защита чести, достоинства и деловой репутации лица, в отношении которого распространены не соответствующие действительности порочащие сведения, не исключается также в случае, когда невозможно установить лицо, распространившее такие сведения (например, при направлении анонимных писем в адрес граждан и организаций либо распространении сведений в сети Интернет лицом, которое невозможно идентифицировать). Дело в том, что ни один из ответчиков в суд не явился, а в ряде случаев оказалось не возможным даже установить данных анонимов.

В итоге судами с привлечением судебной экспертизы были исследованы обстоятельства и доводы СМИ и сведения, распространенные ими в заказных статьях, были признаны недостоверными.

11 мая 2022 года Хамовнический районный суд Москвы признал сведения, размещенные в телеграм-каналах и перепечатанные в интернет-изданиях не соответствующими действительности и предписал прекратить их распространение на территории Российской Федерации. А ранее — 4 марта 2022 года — тот же суд также признал не соответствующими действительности, порочащими честь и достоинство Мирсияпова И. И. сведения, распространенные в сети Интернет на различных сайтах в 2021 и 2022 гг. и предписал удалить указанные сведения, как недостоверные.