Лондон, 7 августа, 2022, 17:40 — ИА Регнум. Форвард «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд включен в стартовый состав на матч первого тура Английской Премьер-лиги 2022/23 с лондонским «Вест Хэмом». Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Этихад», а стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.

Werner100359 Форвард сборной Норвегии Эрлинг Брёут Холанд

Стартовые составы команд:

«Вест Хэм»: Лукаш Фабьянский, Бен Джонсон, Аарон Крессуэлл, Курт Зума, Владимир Цоуфал, Пабло Форналс, Мануэль Лансини, Томаш Соучек, Деклан Райс, Джаррод Боуэн, Майкл Антонио.

«Манчестер Сити»: Эдерсон Мораеш, Кайл Уокер, Рубен Диаш, Натан Аке, Жоау Канселу, Илкай Гюндоган, Родриго Эрнандес, Кевин де Брёйне, Филип Фоден, Эрлинг Холанд.

22-летний Эрлинг Холанд перешел в «Манчестер Сити» в текущее летнее трансферное окно из дортмундской «Боруссии» за 60 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает норвежца в 150 миллионов евро.