Вашингтон, , 17:38 — REGNUM Более двух третей жителей США считают, что страна переживают худшие времена со времён экономического кризиса 2008 года. Об этом сообщает телекомпания ABC со ссылкой на данные опроса, проведённого агентством Ipsos.

Жители Нью-Йорка в масках Russian.news.cn

По итогам исследование выяснилось, что 69% американцев замечают ухудшение состояния экономии Соединённых Штатов. Оптимистично настроены лишь 12% опрошенных. Ещё 18% респондентов считают, что состояние экономики не меняется.

Меры Белого дома по восстановлению экономики раскритиковали 62% опрошенных. При этом шаги по борьбе с инфляцией администрации Джо Байдена не одобряют 69% американцев.