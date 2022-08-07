Донецк, , 17:36 — REGNUM Населенный пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 7 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16:45 — населенный пункт Жованка — населенный пункт Гольмовский: выпущено шесть мин калибра 120 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 7 августа в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики обстреляли Гольмовский из РСЗО БМ-21 «Град».